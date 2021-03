വര്‍ഗീയ കലാപങ്ങളിലെ പോലീസ് വേഷങ്ങൾ

നിസ്സാര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പോലും തീര്‍ത്തും വര്‍ഗീയമായ ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി വലിയ വംശഹത്യകളാക്കി മാറ്റുന്നതില്‍, അധികാരത്തിന്റെ താക്കോല്‍ കൈയിലില്ലാതെ തന്നെ ആര്‍ എസ് എസിനും സഹോദര സംഘടനകള്‍ക്കും എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നത് മറുപടിയാവശ്യമുള്ള ചോദ്യമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന വംശഹത്യകള്‍ അന്വേഷിച്ച ജുഡീഷ്യല്‍ കമ്മീഷനുകളും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍ നേരത്തേ പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്

