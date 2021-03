കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ മോദിയുടെ ചിത്രം; പരാതിയുമായി തൃണമൂല്‍

Posted on: March 2, 2021 11:20 pm | Last updated: March 2, 2021 at 11:20 pm