പ്രതീക്ഷയേകി ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 234 അംഗ നിയമസഭയില്‍ 136 സീറ്റ് നേടി എ ഐ എ ഡി എം കെ സഖ്യമാണ് അധികാരത്തിലേറിയത്. എന്നാല്‍ 2019ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മറിച്ചായിരുന്നു. ഡി എം കെ സഖ്യം 39ല്‍ 38 സീറ്റുകളും പിടിച്ചടക്കുകയും 60 ശതമാനം വോട്ടുകള്‍ കൈപിടിയിലൊതുക്കുകയും ചെയ്തു.

Posted on: March 2, 2021 4:01 am | Last updated: March 1, 2021 at 11:59 pm