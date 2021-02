കടല്‍ തൊഴിലാളികളുടെ കഞ്ഞിയില്‍ മണ്ണുവാരിയിടരുത്‌

കേരള തീരത്തെ ആഴക്കടലില്‍ വിദേശ ട്രോളറുകളെ അടുപ്പിക്കില്ലെന്ന നയം ഒരു കാരണവശാലും ലംഘിക്കാന്‍ ഇട വരരുത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മത്സ്യസമ്പത്തിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാത്തതും തദ്ദേശീയരായ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളുടെ കഞ്ഞിയില്‍ മണ്ണുവാരിയിടാത്തതുമായിരിക്കണം ഈ മേഖലയില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളും കരാറുകളും.

Posted on: February 23, 2021 4:01 am | Last updated: February 23, 2021 at 12:42 am