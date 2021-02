ആമകൾക്കായി ഒരു സ്നേഹക്കടൽ

കരിമ്പച്ച നിറമുണ്ടായിരുന്ന ആ ആമ അവരെ ആമകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ തത്വശാസ്ത്രത്തില്‍ ഡോക്ടറേറ്റുള്ള ഡോ. സുപ്രജാ ധാരിണി അങ്ങനെ കടലാമകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്, ഒഡീഷ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 222 മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങളില്‍ കടലാമ സംരക്ഷണത്തിന്റെ സന്ദേശമെത്തിച്ചു. 363 അംഗങ്ങളെ ചേര്‍ത്ത് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിപുലപ്പെടുത്തി.

