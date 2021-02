പ്രിയങ്കയും രാഹുലും മൃദുഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പ്രചാരകര്‍; ഏതെങ്കിലും കടലാസ് കാണിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കൈത്തൊഴിലെന്നും വിജയരാഘവന്‍

