ഇംഎംസിസി സംഘത്തെ കണ്ടിരുന്നു; ഫിഷറീസ് നയത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തില്ല: മന്ത്രി ജെ മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ

Posted on: February 20, 2021 12:03 pm | Last updated: February 20, 2021 at 12:03 pm