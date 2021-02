മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോട് പരാതി; അഭിനന്ദനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മൊഴിമാറ്റം

നേതാക്കളെ പച്ചയ്ക്ക് പറ്റിക്കുന്നവരെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാര്ർക്കെതിരെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പരിഹാസം

Posted on: February 18, 2021 2:55 pm | Last updated: February 18, 2021 at 3:00 pm