രാജ്യത്തെ മൊത്തം കൊവിഡ് കേസുകളില്‍ 44.97 ശതമാനവും കേരളത്തിലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

Posted on: February 16, 2021 6:07 pm | Last updated: February 16, 2021 at 6:07 pm