സർക്കാർ വിലാസം ഗ്രാമം, തെക്കുംഭാഗം പി ഒ

തെക്കുംഭാഗം തപാലോഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയിലേക്കുള്ള നിയമന ഉത്തരവുകള്‍ പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. തെക്കും ഭാഗം ഗ്രാമം അങ്ങനെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഗ്രാമമായി മാറിയതിന് പിന്നില്‍ ഇരുപത്തഞ്ച് വര്‍ഷങ്ങളും അത്ഭുതകഥ പോലെ അതിന് സൂത്രധാരനായി നില കൊണ്ട, ഇന്നും ആയിരത്തോളം യുവാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് പിറകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളുമുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമത്തില്‍ ഒരു വീട്ടില്‍ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരനെങ്കിലുമുണ്ട്. ചില വീട്ടില്‍ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം മൂന്നും നാലുമാണ്. കഠിന പരിശീലനത്തിലൂടെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയെന്ന പ്രകാശം നിറക്കുന്ന മധുവിന്റെ ജീവിതം വിസ്മയകരമാണ്.

Posted on: February 14, 2021 5:50 pm | Last updated: February 14, 2021 at 5:50 pm