വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നില്ല; മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഏഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചു

വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നില്ല; മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഏഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചു

Posted on: February 13, 2021 7:29 pm | Last updated: February 13, 2021 at 7:29 pm