ബിറ്റ്‌കോയിനില്‍ 150 കോടി ഡോളര്‍ നിക്ഷേപിച്ച് ടെസ്ല; ബിറ്റ്‌കോയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉടന്‍ വ്യാപാരം

Posted on: February 10, 2021 4:11 pm | Last updated: February 10, 2021 at 4:11 pm