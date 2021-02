ഗ്രാമങ്ങള്‍ അവരെ പിന്തുടരുന്നു

യഥാര്‍ഥത്തില്‍ കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ശരിയായ വ്യാപ്തി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങള്‍ നഗര കേന്ദ്രീകൃതമായി മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം മോദിയും ബി ജെ പിയും ഇപ്പോഴും പഞ്ചാബിനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നത്. താഴേ തട്ടില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കള്‍ക്ക് പുതിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഗതി കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്.

