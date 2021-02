കര്‍ഷക നിയമങ്ങള്‍ കേന്ദ്രം പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ബി ജെ ഡിയും; ആവശ്യമുയര്‍ത്തിയത് എന്‍ ഡി എയുടെ സുഹൃത്ത്

Posted on: February 8, 2021 6:24 pm | Last updated: February 8, 2021 at 6:24 pm