ചെത്തുകാരന്റെ മകന്‍ ആണെന്നത് അപമാനമല്ല, അഭിമാനം; സുധാകരന്റെ വിവാദ പരാമര്‍ശത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: February 5, 2021 6:24 pm | Last updated: February 5, 2021 at 6:24 pm