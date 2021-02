ഹസ്സ റോഡില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് 15 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക് പരുക്കേറ്റവരില്‍ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരം

Posted on: February 5, 2021 2:57 pm | Last updated: February 5, 2021 at 2:57 pm