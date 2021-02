മ്യാന്‍മറിലെ പട്ടാള അട്ടിമറി പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ അന്താരാഷ്ട്രാ സമൂഹത്തെ അണിനിരത്തുമെന്ന് യു എന്‍

Posted on: February 4, 2021 8:30 am | Last updated: February 4, 2021 at 8:30 am