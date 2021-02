സഊദിയില്‍ കൊവിഡ് വാക്സിന്‍ വലിയ അളവില്‍ ലഭ്യമാക്കും: ആരോഗ്യമന്ത്രി

Posted on: February 3, 2021 11:15 pm | Last updated: February 3, 2021 at 11:15 pm