എത്ര അടിച്ചമര്‍ത്തിയാലും നിയമം പിന്‍വലിക്കുന്നതുവരെ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് കര്‍ഷകര്‍

Posted on: February 3, 2021 9:36 am | Last updated: February 3, 2021 at 9:36 am