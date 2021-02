അന്നം മുട്ടിക്കും ഈ ഇന്ധനക്കൊള്ള

കൊവിഡ് വ്യാപനം തടയാന്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും ഇന്ധന വിലയിന്‍മേലുള്ള എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൂട്ടാന്‍ നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ മടി കാണിച്ചില്ല. എക്‌സൈസ് നികുതി കുറച്ച്, അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ വില പിടിച്ചു നിര്‍ത്താനോ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് അല്‍പ്പം ആശ്വാസം നല്‍കാനോ അന്ന് തയ്യാറാകാത്തവര്‍ ഇപ്പോള്‍ അതിന് ശ്രമിക്കുമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല.

Posted on: February 1, 2021 5:00 am | Last updated: January 31, 2021 at 11:09 pm