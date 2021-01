പാലാരിവട്ടം പാലം തകര്‍ച്ച; കരാര്‍ കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് 24.52 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം തേടി സര്‍ക്കാര്‍

Posted on: January 31, 2021 10:04 am | Last updated: January 31, 2021 at 12:18 pm