ഇത് കേരള മോചനയാത്ര

ദുർഭരണത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ മോചിപ്പിച്ച് ഐശ്വര്യപൂർണമായ കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനു വഴി ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള യാത്രയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് കാസർകോട്ട് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്.

(പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്)

Posted on: January 31, 2021 5:00 am | Last updated: January 30, 2021 at 11:25 pm