രാഷ്ട്രീയ വൈരം പദ്ധതികളെ ബാധിക്കരുത്

നികുതി വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വിഹിതം വർധിപ്പിച്ച് പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വയം നടപ്പാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പരിഹാരം. അതോടൊപ്പം കക്ഷിവിരോധം പദ്ധതികളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മര്യാദയും കേന്ദ്രം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Posted on: January 31, 2021 5:00 am | Last updated: January 30, 2021 at 11:14 pm