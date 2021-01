യു എ ഇയില്‍ വാക്സിന്‍ സ്വീകരിക്കാത്ത സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പരിശോധനാ മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ മാറ്റം

Posted on: January 28, 2021 5:54 pm | Last updated: January 28, 2021 at 5:54 pm