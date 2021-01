കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എംപി സ്ഥാനം രാജി വെക്കരുത്; നിലപാട് ആവര്‍ത്തിച്ച് യൂത്ത്‌ലീഗ് നേതാവ്

ബംഗാളില്‍ പുതിയ പാര്‍ട്ടിക്കാരെ കൂട്ടി സമസ്ത-ലീഗ് മാതൃകയില്‍ സഖ്യം; ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരുന്നുവെന്ന് മുഈനലി തങ്ങള്‍

Posted on: January 26, 2021 4:59 pm | Last updated: January 26, 2021 at 4:59 pm