പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം: നിലപാട് തിരുത്തി എംഎസ്എഫ് നേതാവ് അഷ്‌റഫലി

വിവാഹപ്രായം 21 ആക്കുന്നതിനെ നേരത്തെ അനുകൂലിച്ചത് ധാരണാ പിശകെന്ന് അഷ്റഫലി

Posted on: January 25, 2021 8:56 pm | Last updated: January 25, 2021 at 8:57 pm