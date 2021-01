‘ജോ ബൈഡന്‍ ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്രൂട്ടിനൊപ്പം’: പേരുമാറ്റത്തെ ട്രോളില്‍ മുക്കി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍

‘ജോ ബൈഡന്‍ ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്രൂട്ടിനൊപ്പം’: പേരുമാറ്റത്തെ ട്രോളില്‍ മുക്കി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍

Posted on: January 20, 2021 4:55 pm | Last updated: January 20, 2021 at 4:55 pm