ബജറ്റിലെ ധൈഷണിക സ്വപ്‌നങ്ങള്‍

പ്രതിപക്ഷ വിമര്‍ശങ്ങളെ സഹിഷ്ണുതയോടെ, ആവശ്യമായ വിശദീകരണങ്ങളോടെ അവഗണിക്കാം. പക്ഷേ, യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. കടമാണ് വരുമാനമെന്നതാണ് നമ്മെ തുറിച്ച് നോക്കുന്ന വലിയ യാഥാര്‍ഥ്യം. കടമെടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്നാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. ഓരോ അഞ്ച് വര്‍ഷവും ഏകദേശം ഇരട്ടിയായി വര്‍ധിക്കുന്ന ഈ ഋണ ഭീമനെ എവിടെക്കൊണ്ട് കെട്ടുമെന്നതിന്, ഏറെ അകലെയാണെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം വേണമല്ലോ. അതാര് നല്‍കും?

Posted on: January 20, 2021 4:02 am | Last updated: January 20, 2021 at 12:39 am