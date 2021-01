സഊദിയിലെ വടക്കന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ പുരാവസ്തുഗ്രാമം ഗവര്‍ണര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു

Posted on: January 19, 2021 9:17 pm | Last updated: January 19, 2021 at 9:17 pm