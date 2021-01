ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ മുകളിലേക്ക് ട്രക്ക് പാഞ്ഞുകയറി 15 പേര്‍ മരിച്ചു

Posted on: January 19, 2021 9:52 am | Last updated: January 19, 2021 at 9:52 am