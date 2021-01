കര്‍ഷക നേതാക്കളെ ഒടുവില്‍ രാജ്യദ്രോഹികളുമാക്കി

വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കാതെ സമരത്തില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ ഒമ്പതാം വട്ട ചര്‍ച്ചയിലും കര്‍ഷകര്‍ ഉറച്ചു നിന്നതോടെ പ്രക്ഷോഭം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാറിന്റെ ഗൂഢ ശ്രമമാണ് എന്‍ ഐ എയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള പുതിയ കളിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

Posted on: January 19, 2021 4:01 am | Last updated: January 19, 2021 at 12:54 am