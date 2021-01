വികസനകുതിപ്പില്‍ സഊദി; പുതിയ ‘സീറോ’ കാര്‍ബണ്‍ നഗരം ഉയരുന്നത് സ്വപ്ന പദ്ധതി പ്രദേശമായ നിയോമില്‍

Posted on: January 11, 2021 8:59 pm | Last updated: January 11, 2021 at 8:59 pm