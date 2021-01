ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ പരിപാടികളില്‍ നിന്ന് മത പണ്ഡിതന്മാര്‍ മാറി നില്‍ക്കണമെന്ന് പറയാന്‍ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കും അധികാരമില്ലെന്ന് കാന്തപുരം

Posted on: January 11, 2021 6:47 pm | Last updated: January 11, 2021 at 7:26 pm