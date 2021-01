യു ഡി എഫുമായി സഖ്യത്തിനില്ല; നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒറ്റക്ക് മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങി വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടി

Posted on: January 10, 2021 12:33 pm | Last updated: January 10, 2021 at 12:33 pm