പോളിംഗ് ബൂത്തില്‍ വെച്ച് കാലുവെട്ടുമെന്ന് ഉദുമ എം എല്‍ എ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസര്‍

Posted on: January 8, 2021 3:34 pm | Last updated: January 8, 2021 at 3:42 pm