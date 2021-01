സ്വയം നിയന്ത്രണം മാത്രമാണ് പോംവഴി

സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്ന പ്രതിരോധ നീക്കങ്ങളുടെയെല്ലാം ഫലപ്രാപ്തി സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ പേരുടെയും ഇവിടേക്ക് വരുന്നവരുടെയും കൈകളിലാണ്. ഓരോരുത്തരും കൊവിഡ് പോരാളികളായിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനാകുകയുള്ളൂ.

Posted on: January 6, 2021 4:01 am | Last updated: January 6, 2021 at 12:34 am