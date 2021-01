ഉത്സവങ്ങള്‍ക്കും പൊതുപരിപാടികള്‍ക്കും മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വേണം; മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം

Posted on: January 5, 2021 9:21 pm | Last updated: January 5, 2021 at 9:21 pm