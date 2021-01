കുട്ടികളെ കേള്‍ക്കുകയും അര്‍ഹമായ പരിഗണന കൊടുക്കുകയും ചെയ്താല്‍ ഒരു പരിധിവരെ ബാല പീഡനങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാം: മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ

Posted on: January 4, 2021 8:57 pm | Last updated: January 4, 2021 at 8:57 pm