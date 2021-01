കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സിന്‍ സര്‍ക്കാറിന് 200 രൂപക്കും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് 1000 രൂപക്കും ലഭ്യമാക്കാനാകും: സെറം മേധാവി

Posted on: January 3, 2021 8:48 pm | Last updated: January 3, 2021 at 8:48 pm