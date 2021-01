ഭിന്നശേഷിക്കാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവര്‍ക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ; ധനസഹായ പദ്ധതിയൊരുക്കി ഒഡിഷ സര്‍ക്കാര്‍

Posted on: January 3, 2021 3:55 pm | Last updated: January 3, 2021 at 4:14 pm