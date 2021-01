ഇനിയാണ് യഥാർഥ ശീതയുദ്ധം

അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്‌റാഈലുമായി ഊഷ്മളമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ബൈഡന് ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ പോസിറ്റീവായി ഇടപെടാനുള്ള ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുന്നുണ്ട്.

