കാനന മാതൃത്വത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ

കാടിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ് നിശ്ശബ്ദമായിരുന്നു. വീണ്ടും കണ്ണിലും ക്യാമറയിലും കാഴ്ചകളെത്തി. കരിവീരന്മാരും വന്യമൃഗങ്ങളും പക്ഷിവർണങ്ങളും...അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങൾ. പലപ്പോഴും എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാവക്കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തി; കാടിന്റെ, കാട്ടിലെ മാതൃഭാവങ്ങൾ. എപ്പോഴും മനസ്സ് നിറക്കുന്നതും കണ്ണുകളിൽ വാത്സല്യം തുളുന്പുന്നതുമായ കാഴ്ച. പലപ്പോഴായി പല കാടുകളിൽ നിന്നെടുത്ത വാത്സല്യഭാവങ്ങൾ സീരിസ് ആകുന്നു. ഒരു നേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ അനുഭവങ്ങൾ... നേർക്കാഴ്ചകൾ...

എഴുത്തും ചിത്രങ്ങളും

Posted on: January 3, 2021 10:00 am | Last updated: January 2, 2021 at 3:00 pm