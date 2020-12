ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥി സ്‌കൂളില്‍ വെച്ച് സഹപാഠിയെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു

Posted on: December 31, 2020 3:43 pm | Last updated: December 31, 2020 at 3:43 pm