പിടിവാശി ഉപേക്ഷിച്ചു; കൊവിഡ് സമാശ്വാസ ബില്ലില്‍ ഒപ്പിട്ട് ട്രംപ്

Posted on: December 28, 2020 11:13 am | Last updated: December 28, 2020 at 11:13 am