മക്കയിൽ വാഹനാപകടം: നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനം പാലത്തില്‍ നിന്നും താഴേക്ക് പതിച്ചു

Posted on: December 25, 2020 10:29 pm | Last updated: December 25, 2020 at 10:29 pm