ജയിച്ചത് കേരളം, തോറ്റത് നവ ഫാസിസം

ഇടതുപക്ഷ സര്‍ക്കാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാന്‍ ഫാസിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. അവര്‍ മിന്നുന്ന ജനവിധി കണ്ട് വെറുതെയിരിക്കില്ല.

Posted on: December 18, 2020 5:00 am | Last updated: December 17, 2020 at 11:21 pm