കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ ബിജെപിയിലേക്ക് പോകുന്നത് നേതാക്കള്‍ക്ക് കഴിവില്ലാത്തതിനാല്‍; അഴിച്ച് പണിക്ക് ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ കാണും: കെ സുധാകരന്‍ എം പി

Posted on: December 17, 2020 9:05 am | Last updated: December 17, 2020 at 9:05 am