‘തോറ്റാല്‍ തോറ്റെന്ന് പറയുന്നതാണ് അന്തസ്’; നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി കെ മുരളീധരന്‍

Posted on: December 16, 2020 6:53 pm | Last updated: December 16, 2020 at 7:03 pm