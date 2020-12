വണ്ടൂരിലെ മോദി ആരാധികക്ക് ദയനീയ തോല്‍വി; ആകെ ലഭിച്ചത് 56 വോട്ടുകള്‍

Posted on: December 16, 2020 6:09 pm | Last updated: December 16, 2020 at 6:09 pm