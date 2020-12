ജീവനില്ലാത്ത ഒരു പാര്‍ലിമെന്റ് എന്തിന്?

പാര്‍ലിമെന്റും റിസര്‍വ് ബേങ്കും അറിയാതെ നോട്ടുനിരോധനം നടത്തിയ ഭരണകര്‍ത്താവാണ് മോദി. ആസൂത്രണ കമ്മീഷനും യു ജി സിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും, എന്തിന് സുപ്രീം കോടതി വരെ ഇവര്‍ കൈപ്പിടിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര മഹത്തായ പാര്‍ലിമെന്റ് മന്ദിരം പണിതാലും അതിന്റെ അന്തസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത പക്ഷം അത് വെറും കെട്ടിടം മാത്രമാകും.

Posted on: December 15, 2020 4:02 am | Last updated: December 15, 2020 at 12:54 am